Son Dakika Haberleri: Ferizli'de öğrenciler fidan dikti
Son Dakika Güncel Ferizli'de öğrenciler fidan dikti - Son Dakika

Ferizli'de öğrenciler fidan dikti

6 saat önce

Ferizli Bakırlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri fidan dikti.

Ferizli'de öğrenciler fidan dikti, System.String[]

Ferizli Bakırlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri fidan dikti.

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada, öncelikle okulun çevresini ve daha sonra da ilçedeki boş bir araziyi vatandaşların da katkılarıyla temizleyerek 50 fidanı diktiklerini söyledi.

Hedeflerinin 100 fidan dikmek olduğunu anlatan Tunç, öğrencilerin kendi diktikleri ağaçları koruyacaklarını kaydetti.

Mehmet Tunç, Ferizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beslediği boğasının saldırısına uğrayan öğretmen, feci şekilde can verdi
Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 19:35:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferizli'de öğrenciler fidan dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]