Ferizli'de öğrenciler fidan dikti

Ferizli Bakırlı Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri fidan dikti.

Okul Aile Birliği Başkanı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada, öncelikle okulun çevresini ve daha sonra da ilçedeki boş bir araziyi vatandaşların da katkılarıyla temizleyerek 50 fidanı diktiklerini söyledi.

Hedeflerinin 100 fidan dikmek olduğunu anlatan Tunç, öğrencilerin kendi diktikleri ağaçları koruyacaklarını kaydetti.