Ferizli'de Orman Haftası Kapsamında Fidan Dikildi

Ferizli ilçesinde öğrenciler Orman Haftası kapsamında fidan dikti.

Ferizli ilçesinde öğrenciler Orman Haftası kapsamında fidan dikti.



Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gölkent İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.



Kaymakam Arslanköylü, yaptığı konuşmada, öğrencilerin fide gibi olduğunu, yarın büyüyüp ağaca dönüşeceğini belirterek, "Gölgenizden herkes faydalanacaktır. Her gün okulunuza geldiğinizde, teneffüslerde ağacınız büyüyor mu, kuruyor mu diye bakın." ifadesini kullandı.



Şiirlerin okunduğu, tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte, "resim ve orman" konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi.



Etkinlik sonunda öğrenciler, Orman Bölge Müdürlüğünce gönderilen çam ve fidanları okul bahçesine dikti.

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