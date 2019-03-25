Son Dakika Haberleri: Ferizli'de Orman Haftası Kapsamında Fidan Dikildi

Ferizli'de Orman Haftası Kapsamında Fidan Dikildi

1 saat önce

Ferizli ilçesinde öğrenciler Orman Haftası kapsamında fidan dikti.

Ferizli'de Orman Haftası Kapsamında Fidan Dikildi, System.String[]
Ferizli ilçesinde öğrenciler Orman Haftası kapsamında fidan dikti.

Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gölkent İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Arslanköylü, yaptığı konuşmada, öğrencilerin fide gibi olduğunu, yarın büyüyüp ağaca dönüşeceğini belirterek, "Gölgenizden herkes faydalanacaktır. Her gün okulunuza geldiğinizde, teneffüslerde ağacınız büyüyor mu, kuruyor mu diye bakın." ifadesini kullandı.

Şiirlerin okunduğu, tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte, "resim ve orman" konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Orman Bölge Müdürlüğünce gönderilen çam ve fidanları okul bahçesine dikti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:07 Kaynak: AA

Ferizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'deki Tarihi Okul Alev Alev Yandı! İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var CHP Adayı Mansur Yavaş, Ankara'yı Kaç Puan Farkla Kazanacaklarını Açıkladı Börekçi, İstiklal Marşı'nı Okuyan Müşterilerine Bedava Börek Veriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 18:01:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferizli'de Orman Haftası Kapsamında Fidan Dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]