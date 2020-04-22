Ferizli'de ortaokul öğrencileri 23 Nisan şiirleri okudu - Son Dakika

Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kaldıkları evlerinin önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şiir etkinlikliği düzenledi.
Evlerinin önüne çıkan öğrenciler, şiirlerini sosyal mesafeyi koruyarak ellerinde Türk bayraklarıyla okudu.
Öğrencilerin anneleri etkinliğe alkışlarıyla eşlik ederken, balkonlarından izleyen aile büyükleri de bayrak sallayarak torunlarına destek verdi.
Öğrenciler, evlerinin önünde büyüklerinin huzurunda şiirlerini okumaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.