Ferizli'de sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Ferizli'de sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya'nin Ferizli ilçesinde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Sakarya'nin Ferizli ilçesinde meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçede polis ve jandarma ekiplerince denetim yapılıyor. Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, durdurdukları araçların izinli olup olmadıkları ve görev yazılarını kontrol ediyor. İlçede fırıncılar mahalle ve sokaklarda vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca ilçedeki bazı çiftçiler gündelik işlerini sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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