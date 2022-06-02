Ferizli'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinden yıl sonu sergisi - Son Dakika
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Ferizli'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

02.06.2022 10:53
Ferizli'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinden yıl sonu sergisi

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinin açtığı yıl sonu sergisi beğeni topladı.

Ferizli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinin açtığı yıl sonu sergisi beğeni topladı.

Kursiyerler tarafından hazırlanan el sanatları sergisine, Kaymakam Hasan Balcı ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe protokolü, kursiyerlerin aileleri ve davetliler katıldı.

Balcı, bir yıldır kadınların beraberlik içinde bu güzel eserleri meydana getirdiğini belirterek, bundan sonra da üreten kadınların yanında olacaklarını ifade etti.

Gündoğdu da ilçedeki kadınların el sanatları ve diğer sosyal çalışmalarda her zaman başarılı olduklarını dile getirerek, belediyenin her daim destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Katılımcılar daha sonra sergiyi gezerek ürünleri inceledi.

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Kaynak: AA

Ferizli Kaymakamlığı, Hasan Balcı, Gündoğdu, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferizli'de Sosyal Yardımlaşma Vakfı kursiyerlerinden yıl sonu sergisi - Son Dakika


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