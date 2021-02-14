Ferizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ferizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Karasu yolunda seyreden S.U. idaresindeki 54 AAH 449 plakalı otomobil, Değirmencik sapağında kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki su kanalında duran araçta sıkışan sürücü, yardıma gelen vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ferizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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