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Ferizli'de tarım arazilerinde inceleme

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazileri ve bahçelerde inceleme yapıldı.

Ferizli'de tarım arazilerinde inceleme, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazileri ve bahçelerde inceleme yapıldı.
Ferizli İlçe Tarım Müdürü Olcay Turcalı, Ferizli Ziraat Odası Başkanı Rıdvan Eren ve Ferizli Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Haluk Onay, zarar gören tarım arazilerini gezerek, çiftçilerin sıkıntı ve taleplerini dinledi.
Rıdvan Eren, yaptığı açıklamada, 17 Ağustos'ta gerçekleşen şiddetli sağanağın ardından tarım arazilerindeki fındık, mısır ve diğer ürünlerin büyük zarar görmesi nedeniyle çiftçilerin sıkıntıya düştüğünü anlattı.
Yapılan incelemede ortalama bin dönüm mahsulün tamamen gittiğini, dallardaki fındıkların da zarar gördüğünü aktaran Eren, "Allah, daha büyük afetlerden korusun. Çiftçi arkadaşlarımızla birlikte tarla ve bahçelere giderek, zararı yerinde görüyoruz. Ziraat Odaları Birliğimize gerekli bilgileri aktardık. Sonuçlarını yakından takip edeceğiz." diye konuştu.
Ferizli İlçe Tarım Müdürü Turcalı da vatandaşlardan gelen talepleri beklediklerini, daha sonra değerlendirme yapacaklarını kaydetti.
Onay ise yüksek noktalardan gelen sular nedeniyle dalların ve çamurların dereleri, kanalları kapadığına işaret ederek, yetkililerden destek beklediklerini söyledi.
Sakarya, Ferizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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