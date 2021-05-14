Ferizli'de yaz sezonunda içme ve kullanma suyu sorunu yaşanmayacak - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yaz sezonunda artan nüfusa bağlı yaşanan içme ve kullanım suyu sorunu, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmasıyla ortadan kaldırılacak.

Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay, yaptığı açıklamada, ilçede 18 mahallenin bulunduğunu anımsattı.

Konuklu, Ağacık, Hocaoğlu, Sarı Ahmetler, Teberik ve Tokat mahallelerinde yaz ve kış aylarında nüfusun değiştiğini, ilçe nüfusu arttığında içme ve kullanım suyunda sıkıntıların yaşandığını belirten Onay, şöyle konuştu:

"Muhtarlar olarak sorunları Sakarya Büyükşehir Belediyeye Başkanı Ekrem Yüce ve SASKİ Genel Müdürümüz Yiğit Turan'a aktardık. İlçemize gelerek bizzat yerinde inceleme yapan Turan'ın ilgili birime talimat vermesi, halkımız arasında büyük memnuniyet yaratmıştı. Ferizli SASKİ Şube Müdürlüğü ekipleri, su kanalları ve boruların hacmini genişletme çalışmalarına başladı. İnşallah su konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. Başkan Yüce ve Turan'a muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum."