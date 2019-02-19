Son Dakika Haberleri: Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Görevine Başladı

Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Görevine Başladı

59 dakika önce

Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sevinç'in emekliye ayrılmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Soner Yılmaz, görevine başladı.

Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Görevine Başladı, System.String[]
Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrü Sevinç'in emekliye ayrılmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Soner Yılmaz, görevine başladı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkın süredir mesleki ve idarecilik görevlerinde bulunduğunu belirtti.

İlçedeki okul müdürleri, öğretmenler ve veliler ile öğrencilere en iyi şekilde eğitim verilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yılmaz, "Ayrıca öğrencilerimizin daha sonraki gidecekleri okullarda da ilçemizi en güzel bir şekilde temsil etmelerini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Soner Yılmaz, Ferizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Öğrencisini İstismar Eden Sapık Öğretmen Bu Kez Kurtulamadı Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 13:46:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Görevine Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]