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Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildi - Son Dakika

Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildi

03.02.2022 11:18
Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildi

Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde şoförler ve otomobilciler esnaf odalarının olağan genel kongreleri gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Ferizli ve Söğütlü ilçelerinde şoförler ve otomobilciler esnaf odalarının olağan genel kongreleri gerçekleştirildi.

Ferizli'deki kongre Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan'ın katılımıyla yapıldı.

Tek listeyle giren mevcut başkan Fazlı Demirci, katılan tüm üyelerin oylarını aldı.

Alişan, burada yaptığı konuşmada, odaların, esnaflar ile kurum ve kuruluşlar arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Söğütlü'de Şerafettin Gülerce yeniden seçildi

Söğütlü'de Alişan'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede de tek listeyle seçime giden mevcut başkan Şerafettin Gülerce, yeniden göreve getirildi.

Programa katılan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacakları çalışmalarda odanın yanında olduklarını ifade etti.

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Hasan Alişan, Sakarya, Alişan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferizli ile Söğütlü'de şoförler ve otomobilciler odalarının başkanları seçildi - Son Dakika
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