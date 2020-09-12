Ferizli Kaymakamı Arslanköylü, Çamlık Tepesi Tesisleri'ni inceledi - Son Dakika

Ferizli Kaymakamı Arslanköylü, Çamlık Tepesi Tesisleri'ni inceledi

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, ilçedeki Çamlık Tepesi Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, ilçedeki Çamlık Tepesi Tesisleri'ni ziyaret etti. Kaymakam Arslanköylü'ye, Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay da eşlik etti. Burada Demirbaş'tan tesis hakkında bilgi alan Arslanköylü, belediye tarafından yapılan Çamlık Tepesi'nin manzarasını bozmadan güzel bir tesis inşa edildiğini söyledi. Arslanköylü, tesise vatandaşların sahip çıkmasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi. Ferizli Belediye Başkan Demirbaş da tesiste fiyatlarının uygun olduğunu ve misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaktan memnun olacaklarını dile getirdi.

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