Ferizli Kaymakamı Arslanköylü, koronavirüs denetimine katıldı - Son Dakika

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Arslanköylü, denetimlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimleri sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Valilik talimatları doğrultusunda fabrika ve inşaat alanlarında kontrol gerçekleştirdiklerini anlatan Arslanköylü, ilgili teknik elamanların yaptığı denetimlerde iş yerleri ve fabrikalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi.

Arslanköylü, hijyen kuralları ve çalışırken sosyal mesafeye dikkat eden fabrikaların yöneticilerine ve çalışanlarına da teşekkür etti.