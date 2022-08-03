Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret - Son Dakika
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Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret

03.08.2022 15:31
Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilerle bir araya geldi.

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilerle bir araya geldi.

Bakırlı Mahallesi'ni ziyaret eden Balcı, muhtar Ali Rıza Durmuş ile fındık bahçeleri ve işçilerin barındığı yerlerde incelemelerde bulundu.

Bahçede çalışan mevsimlik işçilerle sohbet eden Balcı, AA muhabirine, işçilerin doğu illerinden gelmeye başladığını belirterek, "Kardeşlerimizin taleplerini aldık. Barınma yerlerindeki fiziki eksikliklerin giderilmesi ve mahalle muhtarlarımızın işçilerimize yardımcı olması için talimat verdik. Kaymakamlık olarak imkanlarımız dahilinde yardımlarımıza devam edeceğiz." dedi.

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Vali Ozan Balcı, Van otlu peynirini mayaladı Vali Ozan Balcı, Van otlu peynirini mayaladı Vali Ozan Balcı, otlu peynir mayaladı Vali Ozan Balcı, otlu peynir mayaladı
Kaynak: AA

Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ferizli Kaymakamı Balcı'dan fındık bahçesinde çalışan mevsimlik işçilere ziyaret - Son Dakika
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