Ferizli Kaymakamlığına atanan Hasan Balcı görevine başladı - Son Dakika

Ferizli Kaymakamlığına atanan Hasan Balcı görevine başladı

Sakarya'nın Ferizli ilçesine atanan Kaymakam Hasan Balcı yeni görevine başladı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesine atanan Kaymakam Hasan Balcı yeni görevine başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Samsun Vali Yardımcılığından Ferizli'ye atanan Balcı'yı, protokol üyeleri ve kaymakamlık personeli karşıladı. Makamda kaymakamlık personeliyle tanışan Balcı, ilçenin büyümeye ve gelişmeye müsait olduğunu söyledi. Balcı, ilçede önce okulları daha sonra da mahalleri ziyaret edeceğini belirterek, yapacakları çalışmalarda vatandaşların görüşlerini ve isteklerini dikkate alacaklarını kaydetti.

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