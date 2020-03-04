Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika

Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi açıldı

6 saat önce

Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi açıldı, System.String[]

Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, açılışta yaptığı konuşmada, merkez caminin alt katında yapılan Gençlik Merkezi'nin ilçe gençlerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Gençlerimizin gelip kitap okuyabileceği, seminerlerin yapılabileceği güzel bir yer olmuş. Buraya gençlerimizin de ilgi göstereceğine inanıyorum." dedi.

Merkezin açılışına, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş, Ferizli Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı, Söğütlü Müftüsü Nedim Özkal, Ferizli Müftülüğü Gençlik Koorinötörü Ali Elmacı, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alp Arslanköylü, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tutunamayanlar dizisinde Atakan Kayalar'ın annesine verdiği tepkiye gönderme yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı Son Dakika: Kalın'dan Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında açıklama: İdlib'de atılabilecek adımlar etraflıca ele alınacak

Son Dakika Haberleri
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:27:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]