Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi açıldı - Son Dakika

Ferizli Müftülüğü Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, açılışta yaptığı konuşmada, merkez caminin alt katında yapılan Gençlik Merkezi'nin ilçe gençlerine hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Gençlerimizin gelip kitap okuyabileceği, seminerlerin yapılabileceği güzel bir yer olmuş. Buraya gençlerimizin de ilgi göstereceğine inanıyorum." dedi.

Merkezin açılışına, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş, Ferizli Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı, Söğütlü Müftüsü Nedim Özkal, Ferizli Müftülüğü Gençlik Koorinötörü Ali Elmacı, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.