Ferizli Muhtarlar Derneğinde nöbet sistemine geçildi

Ferizli Muhtarları Derneği, mesai saatlerinde her gün bir mahalle muhtarının nöbet tutarak vatandaşlara hizmet vermesini kararlaştırdı.

Ferizli Muhtarları Derneği, mesai saatlerinde her gün bir mahalle muhtarının nöbet tutarak vatandaşlara hizmet vermesini kararlaştırdı. Dernek başkanı Haluk Onay, yaptığı açıklamada, muhtarlarla yaptıkları toplantılar neticesinde dernekte nöbet sistemine geçme kararı aldıklarını söyledi. Dernek binasında her gün bir mahalle muhtarının 08.00-18.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet vereceğini belirten Onay, "Mahalle muhtarlarımız yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinin başlamasıyla sorumlu oldukları mahallerimizde bulunan vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olmaktadırlar. İlçemizdeki Kaymakamlığımız, İlçe Devlet Hastanemiz, Toplum Sağlık Merkezimiz ve belediyemizle görüşmelerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Hisarcık, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Ferizli Muhtarlar Derneğinde nöbet sistemine geçildi - Son Dakika

Son Dakika

Bugün Hatay maçına önemli eksiklerle çıkacak Galatasaray'da, Fatih Terim'den son konuşma: Bu maçı benim için kazanacaksınız

Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel

İngiltere'de AstraZeneca aşısı olan yedi kişi kan pıhtılaşması nedeniyle yaşamını yitirdi

Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı

"Eğlence sahnesi çekeceğiz" denilerek düzenlenen 500 kişilik partiye baskın! Korkudan tel çitlere aldırmadan ağaçlık alana kaçtılar

İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş

İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık