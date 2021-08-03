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Organize Sanayi Bölgesi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi - Son Dakika

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