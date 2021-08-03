Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi - Son Dakika
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Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi

03.08.2021 15:20
Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi

"Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi" ne ilişkin ilan metni aşağıdadır.

"Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi" ne ilişkin ilan metni aşağıdadır. İhale Metni İçin Tıklayınız

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Kaynak: Habermetre

Organize Sanayi Bölgesi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferizli Organize Sanayi Bölgesi 1. Etap Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi - Son Dakika
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