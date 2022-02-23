Ferizli ve Kaynarca'daki mahallelere alternatif içme suyu sağlanacak - Son Dakika
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Ferizli ve Kaynarca'daki mahallelere alternatif içme suyu sağlanacak

23.02.2022 10:17
Ferizli ve Kaynarca'daki mahallelere alternatif içme suyu sağlanacak

Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yaklaşık 12 bin kişiye alternatif içme suyu sağlayacak sondaj projesine başlandı.

Sakarya'nın Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde yaklaşık 12 bin kişiye alternatif içme suyu sağlayacak sondaj projesine başlandı.

Kent genelinde alternatif su kaynağı için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iki ilçede 13 mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlayacak projeye Karadiken Mahallesi'nde start verdi.

Törende konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sondaj çalışmalarıyla Ferizli'de Bakırlı, Ceylandere, Nalköy, Aburazak, Sarıahmet, Hocaoğlu, Kuşça, Ağacık ve Doğancı ile Kaynarca'da Yeşilova, Büyükyanık, Gürpınar ve Üçoluk mahallelerine içme suyu ulaştırılacağını belirtti.

Toplam 13 mahallede yaklaşık 12 bin kişiye su sağlayacak projenin hayırlı olmasını dileyen Yüce, tören sonrası kaynakta incelemelerde bulundu.

Törene, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Muhtarlar Odası Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Ömer Faruk Bürtek, Kaynarca ve Ferizli'deki muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ferizli ve Kaynarca'daki mahallelere alternatif içme suyu sağlanacak - Son Dakika


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