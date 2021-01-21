Ferizli ve Kaynarca'ya yöresel ürünler merkezi açıldı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye destek olmak, vatandaşları kaliteli ürünlerle buluşturmak için hizmete alınan Yöresel Ürünler Merkezi ilçelerde hizmete vermeye başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELPAŞ bünyesinde hizmet sunan Yöresel Ürünler Merkezleri'nin yeni adresi Ferizli ve Kaynarca oldu.

Sergen Yalçın maç öncesindeki ısınma yerine isyan etti: Nasıl bir mantık bu?