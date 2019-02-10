Ferizli Ziraat Odası Başkanı Eren'den Ziyaret
1 saat önce
Ferizli Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Rıdvan Eren, Ferizlili Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'yü ziyaret etti.
Ferizli
Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Rıdvan Eren, Ferizlili Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü
'yü ziyaret etti.
Arslanköylü'yü makamında ziyaret eden Eren'e, yeni yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanköylü, ziraat odasının yapacağı çalışmalara kaymakamlık olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:12 Kaynak: AA
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