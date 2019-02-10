Son Dakika Haberleri: Ferizli Ziraat Odası Başkanı Eren'den Ziyaret

Ferizli Ziraat Odası Başkanı Eren'den Ziyaret

1 saat önce

Ferizli Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Rıdvan Eren, Ferizlili Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'yü ziyaret etti.

Ferizli Ziraat Odası Başkanı Eren'den Ziyaret, System.String[]
Ferizli Ziraat Odası Başkanlığına yeniden seçilen Rıdvan Eren, Ferizlili Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'yü ziyaret etti.

Arslanköylü'yü makamında ziyaret eden Eren'e, yeni yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanköylü, ziraat odasının yapacağı çalışmalara kaymakamlık olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:12 Kaynak: AA

Alp Arslanköylü, Ferizli, Güncel
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