Ferman Toprak klibinde bakın kimi oynattı

KLİPTE BAŞROL 1.5 YAŞINDAKİ KIZININ

Söz-müziği İbrahim Tatlıses'e, aranjörlüğünü usta isim Erdem Kınay'ın yaptığı"Sen Sen" adlı şarkıyı cover'layan Ferman Toprak, bir buçuk yaşındaki kızı Adel Su Toprak'ı klibinde başrolde oynatarak büyük bir sürprize de imza attı.

BABA SÖYLEDİ KIZI OYNADI

Acarkent'te bir villada gerçekleştirilen çekimlerde Ferman Toprak, minik kızına olan sevgi ve aşkını klipteki sahnelerde de bol bol sergiledi.

Baba kızın bir arada olduğu ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı çekimlerde başarılı şarkıcının, zaman zaman Adel Su Toprak'ı zaptetmekte zorlandığı gözlerden kaçmadı.

KENDİ KÜÇÜK ROLÜ BÜYÜK SÜRPRİZ

"Yaza damga vuracak bir şarkı oldu" diyerek iddiasını dile getiren Ferman Toprak "Daha önce imparator Tatlıses'in seslendirdiği harikulade eserini tekrar yorumladım.Şarkının sözlerinde kızımı buldum ve prensesimi klibimde oynattım. Bakmayın siz; kendi küçük ama rolü büyük. Bizim için de güzel bir hatıra oldu " dedi.