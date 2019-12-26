Fermuarın açık kalmış Kerem! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Fermuarın açık kalmış Kerem! - Son Dakika Magazin

Fermuarın açık kalmış Kerem!

6 saat önce

Afili Aşk 25 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem, Ayşe'nin kurallarına aynen uymaya devam eder. Soyunma ve giyinmek için de paravanın arkasını kullanır. Ayşe'ye konuşurken paravanın arkasında bir yandan giyinen Kerem, ayağını çarpar.

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Afili Aşk 25 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem, Ayşe'nin kurallarına aynen uymaya devam eder. Soyunma ve giyinmek için de paravanın arkasını kullanır. Ayşe'ye konuşurken paravanın arkasında bir yandan giyinen Kerem, ayağını çarpar. Bu durumu sinirlenen Kerem artık Ayşe'nin bu kuraldan vazgeçmesini söyler. Geri adım atmayan Ayşe'nin ise gözüne bir şey takılır. Kerem'in fermuarı açık kalmıştır. Ayşe, onu bu konuda uyarır ve komik sahneler yaşanır.


Afili Aşk Dizisi, Çarşamba, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:37 
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