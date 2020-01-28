Fernandinho bir yıl daha Manchester City'de

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Brezilyalı futbolcu Fernandinho'nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

Manchester City Kulübü, 34 yaşındaki Fernandinho'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Defans ve orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu, ülkesinde Atletico Paranaense ve Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'te oynadıktan sonra 2013'te Manchester City'ye transfer olmuştu.

Takımıyla 299 resmi maça çıkan Fernandinho, İngiltere'de 4 Lig Kupası ve 3 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.