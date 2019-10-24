Fernando Alonso, 2020 Dakar Rallisi'nde yarışacak

Formula 1'de iki şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, 2020 Dakar Rallisi'nde yarışacağını açıkladı.

Rallide mücadele edeceği Toyota Gazoo takımının İspanya'da gerçekleştirilen basın tanıtım toplantısında açıklamada bulunan Alonso, Formula 1'den sonra motor sporlarında yeni şeyler keşfetmek istediğini belirterek "Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ile başladım ve şampiyon olduk. Le Mans'da iki kez kazandık. Toyota ailesiyle yaşadığım başarılar, yeni fırsatları değerlendirmem konusunda beni teşvik etti. İşte bu fırsatlardan biri de Dakar. Yeryüzündeki en zor yarış. Bu, kariyerimdeki en büyük meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

Rallinin motosiklet kategorisinde 5 şampiyonluğa sahip İspanyol Marc Coma, Toyota Gazoo adına otomobil klasmanında yarışacak Alonso'nun yardımcı pilotluğunu yapacak.

1979'dan 2007'ye kadar Afrika'nın, daha sonra ise Güney Amerika'nın ev sahipliği yaptığı Dakar Rallisi, 5-17 Ocak 2020 tarihlerinde tarihte ilk kez Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek.

Geçen sene veda ettiği Formula 1'de 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluk yaşayan Alonso, Amerikan IndyCar Serisi'nde de yer aldı. Son iki yıl Le Mans 24 Saat Yarışı'nı kazanmayı başaran 38 yaşındaki pilot, 2018-2019 sezonunda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.