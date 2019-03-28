Son Dakika Haberleri: Fernando Alonso, Dakar Rallisi'ni Kazanan Hilux'ı Test Etti

Fernando Alonso, Dakar Rallisi'ni Kazanan Hilux'ı Test Etti

20 dakika önce

Toyota Gazoo Racing pilotu Fernando Alonso, Dakar Rallisi'ni kazanan Toyota Hilux'ı 27-28 Mart tarihlerinde 2 günlük değerlendirme testinden geçirdi.

Fernando Alonso, Dakar Rallisi'ni Kazanan Hilux'ı Test Etti, System.String[]
Toyota Gazoo Racing pilotu Fernando Alonso, Dakar Rallisi'ni kazanan Toyota Hilux'ı 27-28 Mart tarihlerinde 2 günlük değerlendirme testinden geçirdi.

Toyota açıklamasına göre, şu anda takım arkadaşlarıyla birlikte FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası lideri olan Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso, Güney Afrika'da Kalahari Çölü'nde özel bir test alanında bu sürüşü gerçekleştirdi.


Kariyerinde ilk kez ralli raid'i deneyimleyen Toyota Gazoo Racing pilotu Alonso, gelecek için muhtemel sürüşleri değerlendirmeye başladı.

Toyota Gazoo Racing Güney Afrika Takım Kaptanı Glyn Hall, testi değerlendireceklerini ve buna göre adım atacaklarını belirterek, "Takım adına Alonso'nun klasmanında bir pilot ile çalışmak inanılmaz bir deneyimdi. Onun pist yarışlarında nasıl bu kadar başarılı olduğunu açıkça gördük. Teste çok iyi hazırlanmıştı ve iki gün boyunca mümkün olduğu kadar çok fazla deneyim elde edebilmek için büyük bir efor ortaya koydu. Ralli raid, pist yarışlarına göre tamamen farklı bir disiplin olsa da, Alonso etkileyici bir gelişim gösterdi ve bu testten çok keyif aldı" ifadelerini kullandı.

Ocak ayında, 2019 Dakar Rallisi'ni Nasser Al Attiyah ve Mathieu Baumel ikilisiyle kazanan Toyota Hilux, 385 HP güç ve 620 Nm tork üreten 5.0 litre V8 motora sahip.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:50 Kaynak: AA

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