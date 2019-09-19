Fernando Alonso, Toyota ile Dakar hazırlığında ilk yarışını tamamladı

Toyota GAZOO Racing pilotları Fernando Alonso ve Marc Coma, Dakar Rallisi hazırlığı kapsamında Güney Afrika'daki "Lichtenburg 400" yarışına katıldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Namibya ve Polonya'da başarılı bir antrenman programını tamamlayan F1 Dünya Şampiyonu Alonso, Toyota Hilux ile ilk ralli raid yarışına katıldı.



İkili öncelikle 300 kilometrelik antrenman etabını tamamladı. Yarış günü sıralamayı belli edecek seansa 10. sırada başlayan ve önden gelen sürücülerin yarattığı dumana rağmen, Alonso en iyi üçüncü zamanı elde etmeyi başardı. İspanyol sürücüyü geçen sadece yine Hilux kullanan Henk Lategan ve Giniel de Villiers oldular.



Alonso ve Coma yarışa ise üçüncü sırada başladılar ve 27. kilometrede takla attılar. Hilux'ın ön camı kırıldı ve ekip camı yerinden çıkarırken zaman kaybetti. Ancak tüm bu zorluklara karşın ikili, yola devam etti ve toplam 190 kilometrelik etaplarda rekabetçi dereceler elde ettiler.



Servis alanında yeni camın takılması ve gövdede yapılan düzeltmelerle yola devam eden Alonso, ikinci yarıda bir kuşun cama çarpmasıyla yeniden kırılan camla yola devam etmek zorunda kaldı.



Toyota GAZOO Racing adına test amacı taşıyan bu ralliyi Alonso iyi derecelerle birlikte 16. sırada tamamladı. Toplamda 728 kilometre yol kat eden Alonso, birçok farklı zeminde aracı kullanmış oldu.



Bununla birlikte Toyota GAZOO Racing Güney Afrika takımı Giniel de Villiers ile yarışı kazanırken, diğer takım arkadaşı Henk Lategan sezonun bitimine bir yarış kala seride şampiyonluğu elde etti.



Fernando Alonso ve Marc Coma'nın yoğun hazırlık programı 3-9 Ekim arasında Fas Rallisi ile devam edecek. Dakar Rallisi'nin habercisi olarak görülen Fas'taki bu mücadelede 2 bin 500 kilometrelik yol kat edilecek ve bunun yaklaşık bin 900 kilometresi kum tepesi geçişleri ve zorlu toprak yollarla oluşturulan özel etaplar olacak.