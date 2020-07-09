Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda - Son Dakika

Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda

Renault DP World F1 Takımı, 2021 sezonundan itibaren Fernando Alonso ile anlaştı.

Renault DP World F1 Takımı, 2021 sezonundan itibaren Fernando Alonso ile anlaştı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu


Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault DP World F1 Takımı, 2021 sezonu için Formula 1 severleri heyecanlandıran bir karara imza attı.


Kariyerinde 314 Grand Prix startı, 32 zafer ve 97 podyum skoruna sahip Fernando Alonso ile anlaştığını duyuran takım, yeni sezonda Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisiyle mücadele edecek. Renault ve Fernando Alonso arasındaki geçmişe dayalı güçlü bağ açısından bu birliktelik, hem marka hem de pilot için büyük bir anlam taşıyor.


Açıklamaya göre, Renault, temsil ettiği değerlerle Formula 1'deki büyük markalardan biri olarak öne çıkıyor. Alonso ise farklı deneyimlerle kendini zenginleştirmiş, çok sevilen takımıyla birlikte Formula 1'e dönen büyük bir pilot olarak görülüyor. Alonso'nun çalışma prensibinin yanında DNA'sını oluşturan azmi ve yeteneğiyle Renault ile yeniden kusursuz bir uyum sağlaması beklenirken, Alonso birlikteliği aynı zamanda markanın Formula 1'e olan bağlılığı için de önemli bir adım olacak.


Renault, Fernando Alonso ve Esteban Ocon ikilisiyle birlikte deneyim ve gençliği bir araya getirerek birbirini tamamlayan bir takım oluşturmayı amaçlıyor. Alonso'nun mücadeleci ruhu ve tecrübesi tüm ekibe katkı sağlayarak, takımın hedeflerine ulaşmasında önemli bir avantaj oluşturması bekleniyor.


"Formula 1'e bağlılığı sürdürme ve tekrar zirveye çıkma planı için önemli"

Açıklama görüşlerine yer verilen Renault Sport Racing Genel Müdürü Cyril Abiteboul, Fernando Alonso ile atılan imzanın Renault Grubu'nun Formula 1'e bağlılığını sürdürme ve tekrar zirveye çıkma planı için taşıdığı öneme işaret etti.

Abiteboul, "Fernando'nun yeniden ekibimize katılması, marka için büyük bir değer oluşturuyor. Fernando'nun ekip ve motorspor tutkunları arasındaki güçlü ilişki, Renault'nun seçiminde çok güçlü bir etken. Bu birliktelik, gelecek için bir proje niteliği taşıyor. Fernando'nun deneyimi ve kararlılığı, ekibimizi modern Formula 1'in gerektirdiği mükemmelliğe taşımak için birbirimize en üst seviyede fayda sağlamamızı mümkün kılacak. Ayrıca hızla büyüyen ekibimize engelleri aşmak için gerekli olan yarış ve kazanma kültürünü kazandıracak. Esteban'la birlikte Renault DP World F1 Takımını en iyi koşullarda 2022 sezonuna hazırlama görevini üstlenecek." ifadelerini kullandı.


"Renault benim ailem"

Fernando Alonso ise şunları kaydetti:


"Renault benim ailem, en güzel anılarımı burada yaşadım ve iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu unvanını kazandım. Artık ileriye bakıyorum. Bu benim için büyük bir gurur ama aynı zamanda kariyerimin başında bana şans tanıyan ve bugün en üst seviyedeyken yeniden takıma katılma imkanı veren ekiple birlikte olmak büyük bir heyecan.

Takımın projesiyle paralel prensip ve isteklerim var. Kış dönemindeki gelişimi, takımın 2022 sezonu hedeflerinin inandırıcılığını artırıyor. Ekipteki herkesle tüm yarış deneyimimi paylaşacağım. Ekip yeniden podyuma çıkmak için istekli ve gerekenlere sahip, ben de öyle."

Fernando Alonso, Esteban Ocon, Renault, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
21:41
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:19
PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:05:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fernando Alonso yeniden Renault DP World F1 Takımı'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]