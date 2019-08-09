Fernando Andrade sağlık kontrolünden geçti
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Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Sivasspordan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilyalı futbolcumuz Fernando Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcumuzun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.
(Onur Erden/İHA)
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