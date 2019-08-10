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Fernando Andrade Sivasspor'da!

1 saat önce

Sivasspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı.

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Sivasspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, Fernando Andrade'nin 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya vardı. Tam ismi Fernando Andrade dos Santos olan sporcu 8 Ocak 1993'te Brezilya'nın Sao Caetano do Sul şehrinde dünyaya geldi. Sao Caetano takımının alt yapısında futbola başlayan Fernando Andrade, 2012 yılında Japonya ekibi Vissel Kobe'ye kiralık olarak transfer oldu. Yeniden ülkesine dönen 26 yaşındaki sporcu sırasıyla; Guarani Futebol Clube, Rio Branco formasını giydikten sonra 2015 yılında Portekiz ekibi Clube Oriental Lissabon'a transfer oldu. Portekiz'de Penafiel, Santa Clara takımının da formasını terleten Brezilyalı sporcu son olarak Porto'ya transfer oldu. Forvet arkası ve orta sahanın solunda görev yapan Fernando Andrade, kariyerinde çıktığı 166 maçta 41 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu" denildi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Fernando Andrade, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspordan yapılan yazılı açıklamada, "Brezilyalı futbolcumuz Fernando Andrade, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sporcumuzun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.
Sivasspor, Portekiz, Porto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:03 
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
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