Fernando, Antalyaspor maçında yok! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando, Antalyaspor maçında yok! - Son Dakika Spor

Fernando, Antalyaspor maçında yok!

6 saat önce

Sivassporlu Fernando, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray maçında gördüğü sarı kart dolayısıyla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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Sivassporlu Fernando, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray maçında gördüğü sarı kart dolayısıyla Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.


Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor'da, Brezilyalı forvet oyuncusu Fernando, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart gördü. Fernando, gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başarılı futbolcu, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.


Fernando, bu sezon ayrıca Sivasspor'da 23 maçta görev alırken, bin 385 dakikada kırmızı-beyazlı formayı terletti. Fernando çıktığı 23 maçta 6 gol 2 asist yaptı. - SİVAS

Galatasaray, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:39 Kaynak: İHA
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