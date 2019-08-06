Son Dakika Haberleri: Fernando Boldrin Çaykur Rizepor'a
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Fernando Boldrin Çaykur Rizepor'a

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon İstiklal Mobilya Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernando Boldrin'i bonservisiyle renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Fernando Boldrin Çaykur Rizepor'a, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon İstiklal Mobilya Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fernando Boldrin'i bonservisiyle renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Çaykur Rizespor, Kayserispor'dan Fernando Boldrin'i kadrosuna katıyor. Geçen sezon Karadeniz temsilcisinde kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncuyu teknik direktör İsmail Kartal'ın çok istediği ve transferindeki son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor'a imza atması bekleniyor.
Boldrin, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncu, 2017'de Romanya ekibi Steaua Bükreş'ten 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olmuştu.


Çaykur Rizespor, Kayserispor, Murat Erat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:20 Kaynak: DHA
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