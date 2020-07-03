Fernando Boldrin: "Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız" - Son Dakika

Fernando Boldrin: "Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalmayı hak eden bir takım olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un forvet oyuncusu Fernando Boldrin, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'de kalmayı hak eden bir takım olduğunu söyledi.

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Boldrin, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, geçen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçında 2-0 geriye düşmelerine rağmen müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldıklarını hatırlatarak, bu sonucun gelecek haftalar için umut olduğunu belirtti.

Futbolcu olarak üç aydan fazla ilk 11'de oynamamanın zor olduğunu ifade eden Boldrin, "Oyuna girdiğinizde ve tamamını bitirdiğinizde daha da zorlanıyorsunuz ve yorgunluk baş gösterebiliyor. Çok mutluyum. Yukatel Denizlispor maçında 90 dakikayı bitirdim. Bu 90 dakikanın önümüzdeki kalan 5 maçta çok büyük katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Daha fazla takımıma katkı sağlamış ve alışmış olacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Boldrin, pazar günü deplasmanda oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Final niteliğinde bir maç diye adlandırabiliriz. Bizim kadar onların da galibiyete ihtiyacı var. Bütün oyuncu arkadaşlarımla beraber bu maçı konuşuyoruz. Herkes ruhunu, mücadelesini, her şeyini ortaya koyacak. İnşallah iyi bir skorla ayrılan biz oluruz. Ligde kalmayı hak eden bir takımız."

Ligi de değerlendiren Boldrin, "Üç yıldır Süper Lig'de oynuyorum. Mücadeleci ve yarışmacı bir lig. Hiçbir zaman kopan ve belli olan olmuyor. Aynı gelenek yine devam ediyor. Bizim açımızdan iyi olan şu an ipler bizim elimizde. Hiç kimseye bağlı değiliz. Önümüzdeki maçlardan iyi skorlarla ayrılabilirsek Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız. Buda bizim için çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:47 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fernando Boldrin: 'Çaykur Rizespor'u ligde tutacağız' - Son Dakika Spor
YORUMLAR (2)
  • yunus korkmaz. avusturya..viyana: sayin rizeli hemşehrilerim konya maçından puan alamazsak ligde kama isi bence biter maçtan önce futbolcuların alacaklar varsa ödenmesi lazım sayın sportif direktör Yilmaz bala selamlar fiyat aydinus bizim icin çok tehlikeli bir hakem kirimizi karta dikkat,takim moralman çok iyi olması,yemekleri dahil özelinin verilmesi lazım zafer bizim olsun başarılar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • yunus korkmaz.avusturya .viyana: yakarida boldrin güzel izah etti ,takimi çok iyi motive etmemiz lazım.macin hakemi bizim icin çok tehlikeli bir hakem,gecmis maclara bir göz gezdirin,ozellikle kirimizi kartlara dikkat etmemiz lazım,moralman takim iyi olması lazım futbolcuların alacaklar varsa ödenmesi lazım,bu mac bizim icin donum noktası ne icap ediyorsa yapılması lazım eyvah para etmez bizim icerde perşembe günü kayseriyi yenebilirmiyiz kayseri siyasi 2.0 la sivasta yendi çokta ustun oynadı icabında prim verilmesi lazım..buyaziyi sportif direktora ulastirisaniz memnun olurum butun Rizeliler olarak ,futbolcuların yemeklerinin bile yüksek kalorili olması lazım zafer bizim olur insaallah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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