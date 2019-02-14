Son Dakika Haberleri: Fernando Cezalı Duruma Düştü, Rövanşta Yok

Fernando Cezalı Duruma Düştü, Rövanşta Yok

43 dakika önce

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Benfica maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Fernando Cezalı Duruma Düştü, Rövanşta Yok, System.String[]
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Benfica maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü. Fernando, Portekiz'deki rövanş karşılaşmasında sahada yerini alamayacak. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Benfica ile evinde karşılaşan Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi. Maçtan önce sarı kart sınırında bulunana sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, müsabakanın 40. dakikasında topa vurmasından dolayı hakem Jesus Gil Manzano tarafından sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu bu sarı kartla Portekiz'de oynanacak rövanşta takımını yalnız bırakacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Benfica, Galatasaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fernando Muslera Hakemin Penaltı Kararına İsyan Etti! Galatasaraylı Taraftarlar Hakem Manzano'yu Topa Tuttu

Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 23:49:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fernando Cezalı Duruma Düştü, Rövanşta Yok
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]