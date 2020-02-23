Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş sözler: "Daha farklı olabilirdi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş sözler: 'Daha farklı olabilirdi' - Son Dakika Spor

Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş sözler: "Daha farklı olabilirdi"

7 saat önce

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Fernando Muslera'dan derbi sonrası flaş sözler:

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalar yaptı.


Muslera sözlerine "Tanrı'ya şükürler olsun çok anlamlı bir galibiyet aldık. Çok uzun süre geçmişti. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocamız bizi en iyi şekilde hazırladı." şeklinde başladı.


Galibiyeti değerlendiren Muslera, "Baştan sona maçı domine ettik. Bütün taraftarlara armağan olsun. Çok anlamlı bir galibiyet aldık. Ligin 2. yarısına çok farklı başladık." dedi.


Muslera sözlerini "Henry'yi tebrik ediyorum, çok iyi oynadı. Son vuruşlarda daha iyi olsa bugün çok daha farklı bir sonuç olabilirdi" ifadeleriyle tamamladı.


Feghouli ise "Çok iyi hazırlandık, hocamız bütün detaylarıyla bize rakibimizi anlattı; Fenerbahçe karşısında plana sadık kaldık, dominant oynadık ve daha da farklı kazanabilirdik. Bu galibiyet bizi destekleyen taraftarımıza armağan olsun Ayaklarımız yere basacak, iyi bir galibiyet aldık ama havaya girmeye gerek yok! Önümüzde çok uzun bir yol var ve rakiplerimiz çok ciddi, son ana kadar savaşacağız" şeklinde konuştu.


Fernando Muslera, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:20 
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