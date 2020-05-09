Fernando Muslera'dan transfer açıklaması!

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Boca Juniors iddialarına yanıt verdi.



İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;



Benim idolüm Oscar Cordoba'ydı. Boca Juniors'ta oynamaya başladığından beri onu çok yakından takip ettim. Milli takımda da Facha Carini'yi beğeniyordum. Bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şey, milli takım formasıyla kupa kazanmaktır. Bu nedenle Uruguay ile 2011'de kazandığımız Copa Amerika ve 2010 Dünya Kupası'ndaki başarımız, benim en iyi hatıralarım.



BİRÇOK TEKLİF ALDIM AMA...



Galatasaray ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmem var ve transfer sadece bana bağlı değil. Daha önce de birçok teklif aldım ancak bir sözleşmem olduğu için, öncesinde kulübüm hep reddetti.



Bana ya da menajerim Fonseca'ya, Boca Juniors cephesinden herhangi bir teklif gelmedi. Boca Juniors harika bir takım ve böyle önemli bir takımla adının anılması güzel.



