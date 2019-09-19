Fernando Muslera: "Deplasmanda bir puan iyidir"

İşte Muslera'nın maç sonu değerlendirmeleri:



"TARAFTARIMIZLA 1 KİŞİ DAHA FAZLAYIZ"



"Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir. Girdiğimiz şanslar vardı ama değerlendiremedik. Deplasmanda 1 puan iyidir."



"Maksimum puan toplamak çok önemli. Kendi evimizde çok baskılı farklı oynuyoruz. Taraftarımızla 1 kişi fazla oynuyoruz. Kendi seyircimiz önünde maksimum seviyeye çıkarak en iyi sonucu almak istiyoruz."