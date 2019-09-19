Son Dakika Haberleri: Fernando Muslera: "Deplasmanda bir puan iyidir"
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Fernando Muslera: "Deplasmanda bir puan iyidir"

47 dakika önce

İşte Muslera'nın maç sonu değerlendirmeleri: "TARAFTARIMIZLA 1 KİŞİ DAHA FAZLAYIZ""Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir.

Fernando Muslera:

İşte Muslera'nın maç sonu değerlendirmeleri:


"TARAFTARIMIZLA 1 KİŞİ DAHA FAZLAYIZ"


"Tabii ki çok güzel bir turnuvada oynuyorsunuz. Bir futbolcu olarak oynayabileceğiniz en iyi turnuvada oynuyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman en çok puanı toplamak gerekir. Girdiğimiz şanslar vardı ama değerlendiremedik. Deplasmanda 1 puan iyidir."


"Maksimum puan toplamak çok önemli. Kendi evimizde çok baskılı farklı oynuyoruz. Taraftarımızla 1 kişi fazla oynuyoruz. Kendi seyircimiz önünde maksimum seviyeye çıkarak en iyi sonucu almak istiyoruz."

Fernando Muslera, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:15 
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