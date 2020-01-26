Fernando Muslera: "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando Muslera: 'Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır' - Son Dakika Spor

Fernando Muslera: "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır"

18 dakika önce

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera:

Süper Lig'de Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.


İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;


"Dersimize iyi çalıştık. Konyaspor'u bu şekilde bekliyorduk. Defansa kapanan bir takımdı. Kanatlarımızı ve beklerimizi iyi kullandık. Zorlu bir maçtan 3 puanla başladık. Çok mutluyuz bu yüzden"


ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIDIR


Bugün önemli bir galibiyet aldık. Çok uzağa gitmeye gerek yok geçen seneden biliyoruz geriden gelebiliriz. Bugün oynadığımız güzel oyunu ilerleyen haftalara taşımalıyız. Galatasaray'ın neler yapabileceğini biliyoruz. Galatasaray her zaman şampiyonluğun en büyük adayıdır.


Fernando Muslera, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:41 
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