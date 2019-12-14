Fernando Muslera: "Geçen seneyi unutmayın!" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando Muslera: 'Geçen seneyi unutmayın!' - Son Dakika Spor

Fernando Muslera: "Geçen seneyi unutmayın!"

6 saat önce

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera:

Süper Lig'de Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.


"GEÇEN SENEYİ KİMSE UNUTMASIN"


Geçen sezonu hatırlatan Fernando Muslera, "Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü" şeklinde konuştu.


"ÇOK ABARTILI BİR FARK YOK"


Ligde fazla puan farkı olmadığını da vurgulayan Uruguaylı kaleci "Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız." dedi.


Fernando Muslera, Galatasaray, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:30 
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