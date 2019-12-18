Fernando Muslera: "Kimseye vurmadım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando Muslera: 'Kimseye vurmadım' - Son Dakika Spor

Fernando Muslera: "Kimseye vurmadım"

6 saat önce

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Tuzlaspor maçı sonrası çıkan olaylar hakkında açıklamalar yaptı.

Fernando Muslera:

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Tuzlaspor maçı sonrası çıkan olaylar hakkında açıklamalar yaptı.


"TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"


Maçı değerlendiren Muslera, "İlk maçta 2-0 avantajları vardı, maksimum seviyede saygı gösterdik. Maç öncesi konuştuk. Kaptanlar olarak konuşmuştuk sorumluluk aldık, tur atladık. Üstümüze düşeni yaptık ve tur atladığımız için mutluyuz" dedi.


"VURMADIM, KARAKTERİME AYKIRI"


Olayları da yorumlayan Fernando Muslera, "Küçüklüğümden beri öğrendiğim şey saygıdır. Bizim altyapımızdan bir oyuncu saygısızlık yapmıştı. Ben de maçın ardından yetiştiği takıma saygı duymasını söyledim. Rakip hocaya bir şey demedim ben dedim ki, 'Senin saygılı olman lazım, büyüdüğün camiaya saygılı olmalısın' dedim. Çünkü ben böyle öğrendim. Muslera vurdu diyorlarsa görüntüyle göstersinler, öyle bir şey yok. Bizimle çalışan bayanlar var, bizim gibi saygılı olmalılar. Sosyal medyada abartabilirler ama en ufak video fotoğraf olmaz, vurmadım da benim karakterime de aykırı bu" şeklinde konuştu.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


Content Video - MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali!
Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim Fatih Terim'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan bizim alt yapıda oynamış, merak ettim sordum Fernando Muslera, Gökhan Çıra'ya saldırdığı iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
05:16 Herkesin gözü bu maçta! CANLI BAHİS var, El Clasico'nun iddaa favorisi... - Son Dakika Spor
02:26 Lille, Monaco'yu 3 golle devirdi! Zeki Çelik ve Yusuf... - Son Dakika Spor
02:16 Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor
02:13 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Gürses Kılıç - Son Dakika Spor
02:01 Tuzlaspor-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim - Son Dakika Spor
23:51 Gökhan Çıra'dan maç sonu sert paylaşım: Eşimle bana gelene, ben daha çok gelirim - Son Dakika Spor
23:46 İşte kavga sonrası Gökhan Çıra'nın son hali! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 06:49:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fernando Muslera: "Kimseye vurmadım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]