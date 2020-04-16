Fernando Muslera: Maçları ve stattaki atmosferi özledim - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando Muslera: Maçları ve stattaki atmosferi özledim - Son Dakika Spor

Fernando Muslera: Maçları ve stattaki atmosferi özledim

6 saat önce

"Her kupada en iyisini yapmak istiyoruz""Taffarel'in bana çok artısı oldu""Sağlık Bakanlığımız en iyi şekilde çalışıyor""Kafamızda soru işaretleri vardı""Sosyal mesafemizi koruyalım"İSTANBUL, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın sosyal medya...

Fernando Muslera: Maçları ve stattaki atmosferi özledim, System.String[]

"Her kupada en iyisini yapmak istiyoruz"

"Taffarel'in bana çok artısı oldu"

"Sağlık Bakanlığımız en iyi şekilde çalışıyor"

"Kafamızda soru işaretleri vardı"

"Sosyal mesafemizi koruyalım"

İSTANBUL,

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven, "En büyük fark maç sayıları. İlk yarıda yoğun maç programı vardı. Talihsiz sakatlıklar da yaşandı. Katıldığımız her kupada en iyisini yapmak istiyoruz. Hocamız bizi maçlara en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor ve maçlara çıkıyoruz" dedi.

Futbolu çok özlediğini ve ailesine daha çok zaman ayırdığını belirten Muslera, "Stadı, taraftarları, maçlardaki adrenalini, antrenmanları, soyunma odasının atmosferini özlüyorum. Bütün gün evdeyim, çocuklarımla zaman geçiriyorum. Çocuklarla oynamak babalığın bir parçası. Her babanın çocuklarına ilgi göstermesi gerekiyor. Şu anki durumu algılayamayacak kadar küçükler. Yemek yapmak konusunda eşime yardım ediyorum. Çocukların uyumasından sonra eşimle beraber film izliyoruz. Kişisel gelişim kitabı okuyorum" diye konuştu.

"HER KUPADA EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Muslera, ligin ilk yarısının çok yoğun geçtiğini dile getirirken, "En büyük fark maç sayıları. İlk yarıda yoğun maç programı vardı. Talihsiz sakatlıklar da yaşandı. Katıldığımız her kupada en iyisini yapmak istiyoruz. Hocamız bizi maçlara en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor ve maçlara çıkıyoruz" dedi.

"TAFFAREL'İN BANA ÇOK ARTISI OLDU"

Kaleci antrenörü Taffarel'den de övgüyle bahseden Muslera, "En sevdiğim işi yapıyorum. Kalede olmak, maksimum performansı göstermek benim için çok önemli. Uzun yıllardır buradayım. Önemli olan her sene üstüne koymak. Fatih hocanın yeri bende ayrıdır. Futbolun içinde kendisini bir baba gibi görüyorum. Bana da çok destek oluyor. Taffarel'den inanılmaz şeyler öğrendim. Bana çok artıları oldu. Takımımı, camiamı seviyorum. Taraftarların desteğini görmek çok önemli. Milli takım da beni motive ediyor. Bunun için de kulüp takımında iyi performans göstermeniz gerekiyor" açıklamasında bulundu

"SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ EN İYİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Koronavirüs salgınında mücadele için doktorların söylemlerine dikkat edilmesi gerekildiğini dile getiren Muslera, "Bundan önce sahada biz vardık, biz mücadele ediyorduk. Tüm arkadaşlarımızla biz savunma yapıyorduk. Şu anda bu hastalığa karşı sahada doktorlarımız, sağlık ekibimiz, hemşirelerimiz mücadele ediyor. Dualarımız onlarla beraber. Onları dinlememiz gerekiyor. Ben bir aydır buna uyuyorum. Konuştuğum yerli, yabancı bütün arkadaşlarım uyuyor, hepimiz evlerimizdeyiz. Galatasaray taraftarlarına ve bütün Türk milletine seslenmek istiyorum; evde kalalım ve doktorlarımızı dinleyelim. Sağlık Bakanlığımız en iyi şekilde çalışıyor. Doktorlara uyduğumuz sürece hem doktorlara yardım edeceğiz hem bu illetten kurtulacağız" dedi.

"KAFAMIZDA SORU İŞARETLERİ VARDI"

İlk zamanlar salgından dolayı kaygı yaşadığını belirten Muslera, "Kafamızda soru işaretleri vardı. Fatih hocamız yine bir ilki yaparak, video konferansla bize ulaştı. Hepimizle ayrı ayrı konuştu. Kendisi de çok şükür hastalığı atlattı. Hastalığı nasıl geçirdiğini, sponsor hastanenin çalışmalarını, Sağlık Bakanlığının nasıl çalıştığını, diğer hastanelerin çalışmalarını anlattı. Burada çok güvende olduğumuzu, belki de kendi ülkemizdekinden daha güvende olduğumuzu anlattı. Çok rahatladık" diye konuştu.

"SOSYAL MESAFEMİZİ KORUYALIM"

Muslera, kurallara uyarak bu virüsü atlatılacağına inandığını söylerken, "Doktorların söylediğini en iyi şekilde dinleyip sosyal mesafemizi koruyalım. Bu kurallara herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Umarım el birliğiyle bu illeti atlatırız"  şeklide konuştu.

Fernando Muslera, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:22 Kaynak: DHA

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