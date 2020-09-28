Fernando Muslera'nın acı günü

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL