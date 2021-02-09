Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti - Son Dakika

Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti

09.02.2021 11:46
Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti, System.String[]

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, eşi Patricia Callero ve çocukları ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Patricia Callero'nın kış ayında olmamıza rağmen mini etek ve tişört giymesi çevredekileri şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve spor giyim mağazalarından alışveriş yapan başarılı file bekçisi çocuklarıyla ilgilenirken eşi Patricia Callero ise Lc Waikiki mağazasından alışveriş yaptı.

SEVENLERİNİ KIRMADI

Alışveriş turları sırasında yanına gelen sarı kırmızılı taraftarların fotoğraf isteğini geri çevirmeyen file bekçisi, sevenleriyle mesafeli şekilde özçekim gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. Alışveriş turları sonrası muhabirlere poz veren Muslera ve ailesi daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;

Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti

Lc Waikiki, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fernando Muslera'nın eşi kış ayında tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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