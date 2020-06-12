Fernando Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti!

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi, Fernando Muslera, oğluna "Muslera" adını koyan taraftara sosyal medya hesabı üzerinden "Bu inanılmaz" diyerek teşekkür etti.



Muslera, Twitter hesabından oğluna "Ege Muslera" ismini veren taraftarın ve çocuğun kimliğinin yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim, esto es magnifico, muchas gracias." ifadelerine yer verdi





Bu inanılmaz, çok tesekkür ederim !// esto es magnífico, muchas gracias !! ???? pic.twitter.com/Vufmcfmg9Y



— Fernando Muslera (@1_Muslera_25) June 11, 2020