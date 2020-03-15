Fernando Muslera: "Utanç verici bir gece" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fernando Muslera: 'Utanç verici bir gece' - Son Dakika Spor

Fernando Muslera: "Utanç verici bir gece"

6 saat önce

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera:

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Fernando Muslera, maç sonunda açıklamalarda bulundu.


İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;


Utanç verici bir gece yaşadık, futbolun konuşulacak bir durumu yok. Taraftarsız oynama kararı alındı, bizim canımız yok mu? Rakip takım, çalışanlar, hepsi riskin içinde. Taraftarın gelmediği bir yerde, bu maç niye oynanıyor?


"YAPILAN BİZE SAYGISIZLIK"


Yapılan hem bize saygısızlık, hem taraftarlara saygısızlık. Taraftarlar böyle maçlara gelebilmek için para biriktiriyorlar. Avrupa'da tüm ligler ertelenmişken, biz niye maça çıkıyoruz?


Fernando Muslera, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:00 
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