Fernando Sivas'a dönüyor

Lider Sivasspor'da sakatlığı bulunan ve ülkesinde tedavi gören Fernando, Sivas'a dönüş yolunda olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.



DG Sivasspor'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen ve taraftarın da üzüntü duyduğu Fernando Andrade flaş paylaşımda bulundu. Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi ile birlikte Sivas'a dönüş yolunda olduğunu takipçileriyle paylaştı.



Bir süredir ülkesinde tedavi gören 27 yaşındaki forvet oyuncusunun Sivas'a dönüş paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı.



Başarılı oyuncu Fernando Antalya'da yapılan devre arası kamp çalışmaları sırasında sağ alt adalesinden sakatlanıp, tedavisi için Portekiz'e gönderilmişti.



Sezon başında Porto'dan kiralanan Fernando Sivasspor formasıyla 17 maçta görev alırken 6 gol, 2 asist yapma başarısı göstermişti. 3 kez sarı kartla cezalandırılan Fernando, 917 dakika kırmızı-beyazlı formayı giydi. - SİVAS