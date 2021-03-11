Ferrari 488 GT Modificata'nın lastikleri İzmit'ten - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Pirelli'nin İzmit'te ürettiği P Zero DHE lastikler, yeni Ferrari 488 GT Modificata'nın orijinal ekipmanı olarak seçildi.

Sınırlı sayıda üretilen otomobil sadece pist günlerinde ve Ferrari Club Competizioni GT yarışlarında kullanılacak.

Geçen Kasım ayında tanıtılan 488 GT Modificata, 4-7 Mart tarihlerinde İtalya'daki Marco Simoncelli Misano World pistinde gerçekleşen 'Finali Mondiali Ferrari 2020' etkinliğinde ilk kez görücüye çıktı. Pirelli'nin GT3 otomobiller için geliştirdiği P Zero DHE yarış lastikleri, önde 325/680-18 ve arkada 325/705-18 ebatlı olarak yeni Ferrari'nin ekipmanı oldu.

Sınırlı sayıda üretilen Ferrari 488 GT Modificata, dünya çapındaki GT şampiyonalarında Ferrari ile yarışan müşterilere hitap ediyor. Modificata, hem 488 GTE hem de 488 GT3 yarış otomobillerinin ruhunu mükemmel bir şekilde yakalıyor. 488 GT Modificata ile Ferrari'nin pist etkinliklerinde giderek öne çıkan 'Club Competizioni GT' yarışlarına katılmak mümkün olacak.

Önceki DHD2'nin evrilmiş bir versiyonu olan P Zero DHE, çeşitli GT3 otomobiller ve farklı sürücüler için çok yönlü kullanım sunacak şekilde modifiye edilerek tasarlandı. Önceki versiyonuna kıyasla daha yüksek tutarlılık ve güvenirlik sunan bu lastik, farklı pistlerde ve koşullarda optimal performansı garanti ediyor.

Covid-19 salgınından ötürü bu yıl Mart ayına ertelenen 2020 Finali Mondiali Ferrari yarışı, Ferrari'nin GT sezonu için muhteşem bir finali temsil ediyor. Menüde Ferrari Challenge'ın son turlarının yanı sıra XX ve F1 Clienti programlarının buluşmaları yer aldı. Ferrari'nin desteklediği ve Pirelli lastikleriyle koşulan ünlü yarışlardan Trofeo Pirelli ve Coppa Shell unvanları da Dünya Finalleri sırasında sahiplerini buldu.

Ferrari Challenge, ilk kez 1993 yılında düzenlendiğinden bu yana Pirelli, tek küresel lastik tedarikçiliğini sürdürüyor. Pirelli için mükemmel bir açık hava laboratuvarı sunan Ferrari Challenge, geleceğin yol lastiklerinin yarış pistlerinden alınan derslerle geliştirilmesini sağlıyor.