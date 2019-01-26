Son Dakika Haberleri: Ferrari 488 Pista Türkiye'de!

Ferrari 488 Pista Türkiye'de!

45 dakika önce

720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatılan, 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi Ferrari 488 Pista, Türkiye'deki ilk iki müşterisine Şubat ayı içinde teslim edilecek.

Ferrari 488 Pista Türkiye'de!, System.String[]

Tofaş çatısı altındaki Fer Mas'ın temsil ettiği Ferrari, merakla beklenen yepyeni modelini ülkemizde satışa sundu.

Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge'dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi.Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine Şubat ayı içerisinde teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:15 Kaynak: Bültenler

Tofaş, Güncel
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