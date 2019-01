CARMEDYA.COM - V8 geleneğinin yeni temsilcisi Ferrari 488 Pista, Türkiye 'deki ilk iki müşterisine Şubat ayı içinde teslim edilecek. Tofaş çatısı altındaki Fer Mas'ın temsil ettiği Ferrari,merakla beklenen yepyeni modelini ülkemizde satışa sundu. Ferrari 360Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin son temsilcisi olanFerrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge'danaldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelikhayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi. Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine Şubat ayıiçerisinde teslim edilecek.488 Pista hangi teknik verilere sahipFerrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerindentüretilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha az olan 1280 kg'lik ağırlığınakarşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkat çekiyor. 2016 ve 2017yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanan bu motor, 488Pista'da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0'dan 100 km/s hızasadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista'dagerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488GTB'ye göre yüzde 20 artırılmış. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisikonumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncınıayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488Pista'nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.The post Ferrari 488 Pista Türkiye'ye ayak bastı appeared first on Carmedya.