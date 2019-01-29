Son Dakika Haberleri: Ferrari 488 Pista Türkiye'ye Ayak Bastı

Ferrari 488 Pista Türkiye'ye Ayak Bastı

1 saat önce

CARMEDYA.COM – V8 geleneğinin yeni temsilcisi Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine Şubat ayı içinde teslim edilecek. Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın temsil ettiği Ferrari, merakla beklenen yepyeni modelini ülkemizde satışa sundu. Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488...The post Ferrari 488 Pista Türkiye’ye ayak bastı appeared first on Carmedya.

Ferrari 488 Pista Türkiye'ye Ayak Bastı, System.String[]
CARMEDYA.COM - V8 geleneğinin yeni temsilcisi Ferrari 488 Pista, Türkiye'deki ilk iki müşterisine Şubat ayı içinde teslim edilecek.



Tofaş çatısı altındaki Fer Mas'ın temsil ettiği Ferrari,
merakla beklenen yepyeni modelini ülkemizde satışa sundu. Ferrari 360
Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan
Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge'dan
aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik
hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi. Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine Şubat ayı
içerisinde teslim edilecek.



488 Pista hangi teknik verilere sahip

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden
türetilen 488 Pista, 488 GTB'den 90 kg daha az olan 1280 kg'lik ağırlığına
karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkat çekiyor. 2016 ve 2017
yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanan bu motor, 488
Pista'da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0'dan 100 km/s hıza
sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista'da
gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488
GTB'ye göre yüzde 20 artırılmış. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi
konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3
diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını
ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488
Pista'nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 

Tofaş, Türkiye, Otomobil
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