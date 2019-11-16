Son Dakika Haberleri: Ferrari, 812 Superfast'ın yeni versiyonu 812 GTS'i tanıttı
Son Dakika Dünya Ferrari, 812 Superfast'ın yeni versiyonu 812 GTS'i tanıttı - Son Dakika Dünya

Ferrari, 812 Superfast'ın yeni versiyonu 812 GTS'i tanıttı

6 saat önce

Ferrari, 812 Superfast’ın yeni versiyonu 812 GTS’i tanıttı

Ferrari, 812 Superfast'ın yeni versiyonu 812 GTS'i tanıttı, System.String[]

Ferrari, 812 Superfast'ın üstü açılabilen versiyonu 812 GTS'i tanıttı. Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, V12 motorlu üstü açık modeli V12 Spider'i yaklaşık 50 yıl önce pazara sunan Ferrari, geride kalan yarım asrın ardından tarihi başarılarla dolu V12 Spider'ın mirasını yeni modeli 812 GTS devam ettirecek.


800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla öncüleri gibi performans noktasında standartları yeniden belirleyen 812 GTS, sınıfının en kullanışlı RHT (Açılabilir Hard Top) tavanıyla dikkati çekiyor.

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Ferrari, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:47 
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