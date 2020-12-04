Ferrari'den İstanbul'a özel yeni showroom konsepti - Son Dakika

Ferrari'den İstanbul'a özel yeni showroom konsepti

04.12.2020 12:39
Ferrari'den İstanbul'a özel yeni showroom konsepti, System.String[]

Müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefleyen yeni Ferrari showroomu, faaliyetlerine aralık ayından itibaren başlıyor.

Müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılamayı hedefleyen yeni Ferrari showroomu, faaliyetlerine aralık ayından itibaren başlıyor.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş.'nin Kuruçeşme'de faaliyetlerini sürdürdüğü showroomu baştan aşağı yenilendi. Showroom, daha önce Ferrari ve Maserati markalarının faaliyetlerini aynı noktada sürdürürken, yenilenmeyle beraber sadece Ferrari markası özelinde hizmet vermeye başladı. Maserati markası ise yine Fer-Mas çatısı altında Kuruçeşme'de farklı bir showroomda faaliyetlerini sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, "Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş. 2005 yılının Nisan ayında, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. iştiraki olarak kuruldu. Ağustos 2005'ten bu yana Kuruçeşme'deki showroomda Ferrari ve Maserati markalarımıza ait faaliyetlerini yürüten şirketimiz prestijli ve kolay ulaşılabilir lokasyonuyla da ayrıcalıklı bir noktada." ifadelerini kullandı.

Eroldu ayrıca yenilenen Ferrari showroomu ile kullanıcı beklentilerini en üst düzeyde karşılayacaklarını ve geleceğe dönük bir yenilenme yatırımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ferrari ile 15 yılı aşkın süredir devam eden iş ortaklığının ilerleyen dönemde de güçlenerek süreceğine inandığını söyledi.

Fer-Mas Oto Ticaret A.Ş. Şirket Müdürü Özgür Süslü ise yaptığı açıklamada şunları aktardı:

"Ferrari sahiplerine tam anlamıyla Premium deneyim yaşayacakları yepyeni bir showroom konsepti oluşturduk. Konseptin bütününde müşterilerimizin deneyimleyeceği her alanı yeniden kurguladık. İç mekan, hem teknolojik öğeler sayesinde geleceği yakalıyor, hem de Ferrari'nin marka mirasını yansıtarak markanın köklü geçmişine atıfta bulunuyor. Showroom girişimizde müşterilerimizi oldukça gösterişli, 16 adet ekrandan oluşan yenilikçi, büyük bir video wall ile karşılıyoruz. Bununla beraber showroom içerisinde interaktif bir duvar ile toplam 24 adet farklı dijital ekranımız bulunuyor.

Diğer bir yeniliğimiz de müşterilerimiz için oluşturduğumuz 'Konfigürasyon Odası'. Müşterilerimiz satın almak istedikleri aracı 65 inçlik özel konfigürasyon ekranında kendileri tasarlayabilecek; renk, deri, kumaş, jant, direksiyon örneklerini canlı görerek siparişlerini oluşturabilecekler. Ferrari'nin Türkiye'deki tek yetkili temsilcisi olarak dünyada bu yeni yapıyı hayata geçiren ilk ülkelerden biri olmaktan mutluyuz."

Açıklamaya göre, kapalı alanında 3 adet Ferrari sergileme imkanı bulunan ve 300 Bin Euro'luk yatırımla yeni yapısına kavuşan showroom, toplamda 700 metrekarelik alanda faaliyetlerini yürütecek. Tamamen yenilenen Fer-Mas showroomunun geneline hakim olan kırmızı ve gri renk tonları modern ve Ferrari'ye ait bir atmosfer oluşturuyor.

Ferrari'nin global partneri olan Poltrona Frau ve Cassina markalı ürünlerle döşenen cafe ve lounge alanı ise ziyaretçilerin kendilerini rahat ve keyifli bir ortamda hissetmeleri için mükemmel konforu sunuyor.

Ferrari Roma, yeni showroom'da yerini aldı

Ferrari'nin yeni V8 motorlu coupe modeli "Roma" da yenilenen showroomdaki yerini aldı. Nuova Dolce Vita (yeni tatlı hayat) konseptiyle hayata geçen ve adını İtalya'nın başkentinden alan model, 1950'li ve1960'lı yılların Roma'sını karakterize ediyor. Önde konumlanan ve 4 yıl üst üste yılın motoru seçilen turbo beslemeli V8 motorla satışa sunulan Roma'nın 7500 d/d'da 620 HP güç üreten motoru, bu gücünü ilk kez SF90 Stradale'de kullanıma sunulan yeni sekiz kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla tekerleklere ileterek 100 km/s'ye 3.4 saniyede ulaşıyor.

Kuruçeşme, Ferrari, Ticaret, Roma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ferrari'den İstanbul'a özel yeni showroom konsepti - Son Dakika


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